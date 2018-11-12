القصف الإسرائيلي يدمر مبنى حكوميًا في قطاع غزة

دمر القصف الإسرائيلي مبنى حكوميًا في قطاع غزة.

وتوترت الأوضاع الأمنية في قطاع غزة بعد عملية سرية إسرائيلية أجريت، أمس، في القطاع وأدت إلى اندلاع قتال أسفر عن مقتل أحد قادة كتائب عز الدين القسام و6 عناصر آخرين إضافة إلى كولونيل بالجيش الإسرائيلي.

وأعلنت وزارة الصحة في القطاع استشهاد 7 فلسطينيين، بينهم قيادي في "كتائب القسّام"، الذراع العسكرية لحركة "حماس"، وإصابة 7 آخرين، في حين أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنّ تبادلاً لإطلاق النار حصل، ليل الأحد الاثنين، إثر تنفيذه عملية عسكرية في قطاع غزة، وأكد جيش الاحتلال مقتل ضابط إسرائيلي وإصابة آخر.