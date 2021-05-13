كتائب القسام توجه الآن ضربة صاروخية كبيرة بـ100 صاروخ لعسقلان المحتلة رداً على استهداف المدنيين الآمنين وقصف البنية التحتية والمنشآت المدنية. وأفادت القناة 13 العبرية أن إصابة مستوطن في عسقلان بجراح خطيرة من شظايا صاروخ. كما ذكرت القناة 13 العبرية أنه تم إصابة منزل ومركبة بشكل مباشر جرّاء قصف المـــقاومة الفلسطينية لعسقلان المحتلة. شاب فلسطيني يطلق النار في الداخل المحتل رداً على سلسلة اعتداءات من مستوطنين على الفلسطينيين. مصادر إعلامية ذكرت أن اشتباكات تجري بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في باقة الغربية بالداخل المحتل واستشهاد أم وأبنائها الثلاثة جراء استهداف الاحتلال منزل لعائلة العطار بمنطقة العطاطرة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة