كتائب القسام توجه الآن ضربة صاروخية كبيرة بـ100 صاروخ لعسقلان المحتلة رداً على استهداف المدنيين الآمنين وقصف البنية التحتية والمنشآت المدنية
آخر تحديث GMT01:11:57
العرب اليوم -
العرب اليوم -
الإعلام العبري يصفها بـ"الليلة السوداء" للمدينة.. كتائب القسام توجه الآن ضربة صاروخية كبيرة بـ100 صاروخ لعسقلان المحتلة رداً على استهداف المدنيين الآمنين وقصف البنية التحتية والمنشآت المدنية. وصول أكثر من 50 إصابة الى مستشفى بيت حانون جراء استهداف منازل المواطنين في منطقة البعلي في بيت حانون. جيش الإحتلال الإسرائيلي يشن غارات جوية وبرية في الوقت الحالي على قطاع غزة، مما نتج عنه إنقطاع التيار الكهربائي وزير الخارجية الأميركي بلينكن منفتحون على عقد جلسة لمجلس الأمن حول النزاع الشرق الأوسط الرئيس المكلف تأليف الحكومة الإسرائيلية يائير لبيد ما يحصل في شوارع إسرائيل خطر وجودي الاعلام العبري يؤكد أن أكثر من 100 صاروخ أطلقت من غزة تجاه مطار بن غوريون والمستوطنات الإسرائيلية مصادر إعلامية تؤكد إطلاق 3 صواريخ من بلدة القليلة جنوب لبنان بإتجاه الجليل الأعلى شمال فلسطين المحتلة وسائل إعلام إسرائيلية تعلن إصابة أحد عناصر الشرطة الإسرائيلية بجروح خطيرة بعد مهاجمته في يافا وفد أمني مصري يصل تل أبيب لتهدئة الأوضاع في فلسطين
أخر الأخبار
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

كتائب القسام توجه الآن ضربة صاروخية كبيرة بـ100 صاروخ لعسقلان المحتلة رداً على استهداف المدنيين الآمنين وقصف البنية التحتية والمنشآت المدنية.

العرب اليوم -

العرب اليوم - كتائب القسام توجه الآن ضربة صاروخية كبيرة بـ100 صاروخ لعسقلان المحتلة رداً على استهداف المدنيين الآمنين وقصف البنية التحتية والمنشآت المدنية.

كتائب القسام
القدس - العرب اليوم

كتائب القسام توجه الآن ضربة صاروخية كبيرة بـ100 صاروخ لعسقلان المحتلة رداً على استهداف المدنيين الآمنين وقصف البنية التحتية والمنشآت المدنية. وأفادت القناة 13 العبرية أن إصابة مستوطن في عسقلان بجراح خطيرة من شظايا صاروخ. كما ذكرت القناة 13 العبرية أنه تم إصابة منزل ومركبة بشكل مباشر جرّاء قصف المـــقاومة الفلسطينية لعسقلان المحتلة. شاب فلسطيني يطلق النار في الداخل المحتل رداً على سلسلة اعتداءات من مستوطنين على الفلسطينيين. مصادر إعلامية ذكرت أن اشتباكات تجري بين فلسطينيين وقوات الاحتلال في باقة الغربية بالداخل المحتل واستشهاد أم وأبنائها الثلاثة جراء استهداف الاحتلال منزل لعائلة العطار بمنطقة العطاطرة في بيت لاهيا شمال قطاع غزة

 

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

كتائب القسام توجه الآن ضربة صاروخية كبيرة بـ100 صاروخ لعسقلان المحتلة رداً على استهداف المدنيين الآمنين وقصف البنية التحتية والمنشآت المدنية كتائب القسام توجه الآن ضربة صاروخية كبيرة بـ100 صاروخ لعسقلان المحتلة رداً على استهداف المدنيين الآمنين وقصف البنية التحتية والمنشآت المدنية



أخبار ذات صلة

GMT 00:01 2021 الجمعة ,14 أيار / مايو

الإعلام العبري يصفها بـ"الليلة السوداء" للمدينة..
العرب اليوم - الإعلام العبري يصفها بـ"الليلة السوداء" للمدينة..

GMT 22:24 2021 الخميس ,13 أيار / مايو

وصول أكثر من 50 إصابة الى مستشفى بيت حانون جراء استهداف منازل المواطنين في منطقة البعلي في بيت حانون.
العرب اليوم - وصول أكثر من 50 إصابة الى مستشفى بيت حانون جراء استهداف منازل المواطنين في منطقة البعلي في بيت حانون.

GMT 13:41 2021 الخميس ,13 أيار / مايو

كتائب القسام تؤكد إستهدافها منصّة الغاز في بحر غزة بطائرات مسيّرة إنتحارية
العرب اليوم - كتائب القسام تؤكد إستهدافها منصّة الغاز في بحر غزة بطائرات مسيّرة إنتحارية

GMT 13:03 2021 الخميس ,13 أيار / مايو

قوات الاحتلال الاسرائيلي تعلن عن إسقاط طائرة مسيَّرة من قطاع غزة قبل قليل
العرب اليوم - قوات الاحتلال الاسرائيلي تعلن عن إسقاط طائرة مسيَّرة من قطاع غزة قبل قليل

GMT 12:58 2021 الخميس ,13 أيار / مايو

نتنياهو يصرح من المستحيل إعتراض الصواريخ من غزة 100%
العرب اليوم - نتنياهو يصرح من المستحيل إعتراض الصواريخ من غزة 100%

المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية
آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 10:39 2021 الثلاثاء ,11 أيار / مايو

موضة البناطيل الواسعة لربيع وصيف 2021 لأطلالة مريحة
العرب اليوم - موضة البناطيل الواسعة لربيع وصيف 2021 لأطلالة مريحة

GMT 06:45 2021 الخميس ,13 أيار / مايو

إسرائيل تحول "رحلات" مطار تل أبيب بسبب الصواريخ الفلسطينية
العرب اليوم - إسرائيل تحول "رحلات" مطار تل أبيب بسبب الصواريخ الفلسطينية

GMT 11:10 2021 الثلاثاء ,11 أيار / مايو

أفكار ترتيب طاولة الاستقبال لعيد الفطر لمنزل متجدد
العرب اليوم - أفكار ترتيب طاولة الاستقبال لعيد الفطر لمنزل متجدد

GMT 11:14 2021 الأحد ,09 أيار / مايو

نتنياهو يعلن أن إسرائيل " ترفض بشدة " الضغوط الرامية لمنعها من البناء في القدس
العرب اليوم - نتنياهو يعلن أن إسرائيل " ترفض بشدة " الضغوط الرامية لمنعها من البناء في القدس

GMT 11:42 2021 الأربعاء ,12 أيار / مايو

مدونة ترمب الجديدة تجذب جمهوراً صغيراً مقارنة بحساباته المحظورة
العرب اليوم - مدونة ترمب الجديدة تجذب جمهوراً صغيراً مقارنة بحساباته المحظورة

GMT 12:25 2021 الإثنين ,10 أيار / مايو

أحدث اكسسوارات Chanel التي لا تقاوم لأطلالة جذابة
العرب اليوم - أحدث اكسسوارات Chanel التي لا تقاوم لأطلالة جذابة

GMT 20:50 2021 الثلاثاء ,11 أيار / مايو

اسرائيل تعيد حركة الطيران المدني بعد وقفه بسبب الصواريخ الفلسطينية
العرب اليوم - اسرائيل تعيد حركة الطيران المدني بعد وقفه بسبب الصواريخ الفلسطينية

GMT 12:13 2021 الإثنين ,10 أيار / مايو

ترتيب غرف النوم لعام 2021 لمنزل عصري ومتجدد
العرب اليوم - ترتيب غرف النوم لعام 2021 لمنزل عصري ومتجدد

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 17:32 2021 السبت ,08 أيار / مايو

تعليق على تكهنات بسقوط الصاروخ الصيني قبالة الإسكندرية
العرب اليوم - تعليق على تكهنات بسقوط الصاروخ الصيني قبالة الإسكندرية

GMT 03:52 2021 الثلاثاء ,04 أيار / مايو

تحالف "فورد" "بي إم دبليو" يقلب موازين سوق السيارات الكهربائية
العرب اليوم - تحالف "فورد" "بي إم دبليو" يقلب موازين سوق السيارات الكهربائية

GMT 12:04 2021 الخميس ,29 إبريل / نيسان

هواوي تغوص بعمق في المركبات الكهربائية
العرب اليوم - هواوي تغوص بعمق في المركبات الكهربائية

GMT 03:10 2021 الأحد ,09 أيار / مايو

حذاء ذكي للمكفوفين يعمل بالموجات فوق الصوتية بديلًا للعصا
العرب اليوم - حذاء ذكي للمكفوفين يعمل بالموجات فوق الصوتية بديلًا للعصا

GMT 03:57 2021 الأحد ,09 أيار / مايو

قمر اصطناعي يصور الصاروخ الصيني متجها نحو الأرض
العرب اليوم - قمر اصطناعي يصور الصاروخ الصيني متجها نحو الأرض

GMT 10:34 2021 الأحد ,02 أيار / مايو

مفوض الموازنة الأوروبي يدعو إلى مراجعة قواعد ديون التكتل
العرب اليوم - مفوض الموازنة الأوروبي يدعو إلى مراجعة قواعد ديون التكتل

GMT 16:10 2021 الجمعة ,07 أيار / مايو

اتحاد الكرة المصري يُبعد الحكم محمد معروف عن مباريات الأهلى لنهاية الموسم
العرب اليوم - اتحاد الكرة المصري يُبعد الحكم محمد معروف عن مباريات الأهلى لنهاية الموسم

GMT 09:41 2021 الجمعة ,30 إبريل / نيسان

قانون أوروبي يفرض إزالة سريعة للمحتوى الإرهابي عبر الإنترنت
العرب اليوم - قانون أوروبي يفرض إزالة سريعة للمحتوى الإرهابي عبر الإنترنت

GMT 12:50 2021 الثلاثاء ,27 إبريل / نيسان

5 مميزات تجب معرفتها عن التحديث الجديد لنظام «iOS»
العرب اليوم - 5 مميزات تجب معرفتها عن التحديث الجديد لنظام «iOS»

GMT 02:53 2021 الإثنين ,26 إبريل / نيسان

مصر تنتظر أكثر من مليون سائح روسي هذا العام
العرب اليوم - مصر تنتظر أكثر من مليون سائح روسي هذا العام

GMT 09:46 2021 الأربعاء ,28 إبريل / نيسان

أبل تعتزم تغيير سياسة الخصوصية لتعزيز منتجاتها الإعلانية
العرب اليوم - أبل تعتزم تغيير سياسة الخصوصية لتعزيز منتجاتها الإعلانية

GMT 21:52 2021 السبت ,10 إبريل / نيسان

منافِسة صينية رخيصة الثمن لسيارات كيا وهيونداي تظهر قريبا
العرب اليوم - منافِسة صينية رخيصة الثمن لسيارات كيا وهيونداي تظهر قريبا

GMT 10:10 2021 الإثنين ,26 إبريل / نيسان

هبوط مفاجئ لسعر الدولار الأميركي عالميًا بسبب سوق السندات المحلية
العرب اليوم - هبوط مفاجئ لسعر الدولار الأميركي عالميًا بسبب سوق السندات المحلية

GMT 07:10 2021 السبت ,08 أيار / مايو

عطلة سياحية فريدة بـ"جزيرة النساء" تبدأ في يونيو
العرب اليوم - عطلة سياحية فريدة بـ"جزيرة النساء" تبدأ في يونيو

GMT 01:53 2021 الخميس ,06 أيار / مايو

بورصة الكويت تدشن خدمة صافي التزامات البيع والشراء "netting"
العرب اليوم - بورصة الكويت تدشن خدمة صافي التزامات البيع والشراء "netting"

GMT 14:02 2021 الثلاثاء ,27 إبريل / نيسان

Oppo تعلن رسمياً عن هاتف Oppo A95 5G بمعالج Dimensity 800U
العرب اليوم - Oppo تعلن رسمياً عن هاتف Oppo A95 5G بمعالج Dimensity 800U

GMT 08:01 2021 الخميس ,29 إبريل / نيسان

تويوتا تعلن عن أحدث سياراتها العائلية الأنيقة والعملية
العرب اليوم - تويوتا تعلن عن أحدث سياراتها العائلية الأنيقة والعملية

GMT 15:44 2021 الثلاثاء ,27 إبريل / نيسان

عاصفة شمسية تضرب الأرض وتنتج عرضا ضوئيا من الشفق القطبي
العرب اليوم - عاصفة شمسية تضرب الأرض وتنتج عرضا ضوئيا من الشفق القطبي
 
syria-24
Arabstoday Arabstoday Arabstoday Arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab