كتائب القسام تؤكد إستهدافها منصّة الغاز في بحر غزة بطائرات مسيّرة إنتحارية

أعلنت كتائب القسّام بأنها قامت باستهداف منصة الغاز في بحر غزة. وقالت الكتائب في بيانها: "أدخلنا سلاحاً جديداً إلى الخدمة في معركة سيف القدس، حيث استهدفت بعددٍ من الطائرات المسيرة الانتحارية من طراز "شهاب" محلية الصنع، منصة الغاز في عرض البحر قبالة ساحل شمال غزة ظهر أمس الأربعاء، وتحشداتٍ عسكريةً على تخوم قطاع غزة ظهر اليوم الخميس".