قوات الاحتلال الاسرائيلي تعلن عن إسقاط طائرة مسيَّرة من قطاع غزة قبل قليل

أعلنت قوات الاحتلال الاسرائيلي منذ قليل عن إسقاط طائرة مسيَّرة من قطاع غزة والصحفي الإسرائيلي روعي شارون تعليقا على هجمات كتائب القسام بالطائرات المسيرة الانتحارية الموساد اغتال المهندس الفلسطيني فادي البطش في ماليزيا عام 2018 لمنع الكتائب من تطوير قدرات طائراتها المسيرة، لكنها نجحت في تطويرها بدونه وتدبر أمرها