الشرطة السودانية تستخدم القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين
آخر تحديث GMT00:44:43
العرب اليوم -
العرب اليوم -
أخبارعاجلة » أخبار عاجلة

الشرطة السودانية تستخدم القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين

العرب اليوم -

العرب اليوم - الشرطة السودانية تستخدم القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين

القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين
القاهرة - العرب اليوم

استخدمت الشرطة السودانية الأحد القنابل المسيلة للدموع ضد المتظاهرين المنددين بغلاء المعيشة. وانتقلت الاحتجاجات على رفع أسعار الخبز إلى مدينة أم روابه في وسط السودان، وتجددت في عطبرة في شمال شرق البلاد، بينما ساد الهدوء شوارع الخرطوم في خامس أيام التظاهرات.

دخلت احتجاجات السودان الأحد يومها الخامس بعدما انتقلت إلى مدينة أم روابه في وسط السودان، وتجددت في عطبرة في شمال شرق البلاد، وفق شهود، بينما ساد الهدوء شوارع الخرطوم. وذكر شهود عيان أن الشرطة السودانية استخدمت الغازات المسيلة للدموع ضد المتظاهرين المعترضين على زيادة أسعار الخبز.

وأدى قرار الحكومة خلال الأسبوع الجاري بزيادة أسعار الخبز ثلاثة أضعاف، ليباع سعر رغيف الخبز بما بين 3 و5 جنيهات سودانية، إلى احتجاجات سقط فيها ثمانية قتلى على الأقل، ستة في القضارف (شرق) واثنان في عطبرة (شمال شرق)في مواجهة قوات مكافحة الشغب، كما ذكر مسؤولون وشهود. 

بدأت الاحتجاجات على ارتفاع أسعار الخبز الاربعاء في مدينتي بورتسودان شرق البلاد وعطبره شمالها وامتدت الخميس الى مدن أخرى بينها الخرطوم. وتجددت التظاهرات الجمعة والسبت وخصوصاً في الخرطوم وأم درمان وفي الأبَيض في ولاية شمال كردفان.

وقال أحد سكان ام روابه عبر الهاتف لفرانس برس "تجمع حوالي 600 شخص في سوق المدينة وهم يهتفون: الشعب يريد إسقاط النظام وساروا حتى وصلوا أمام مبنى ديوان الزكاة وهم يحاولون الدخول الي المبنى والشرطة تحاول منعهم".

وأكد شاهد عيان آخر أن المتظاهرين أحرقوا إطارات وأغصان أشجار جافة في الشوارع الرئيسية للمدينة. 

وبعد الظهر، تجددت الاحتجاجات في مدينة عطبره على بعد 400 كيلومتر شمال العاصمة. وقال شاهد في المدينة التي انطلقت منها الاحتجاجات لفرانس برس عبر الهاتف "خرج اليوم المئات من ضاحية السياله في مدينة عطبره وهم يهتفون، الشعب يريد اسقاط النظام، في طريقهم لوسط المدينة واعترضتهم قوات مكافحة الشغب وسيارات عليها أشخاص بملابس مدنية واطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع".

ومساء الاحد، خرج مئات المحتجين عقب انتهاء مباراة في كرة القدم بين فريقين سوداني وتونسي في مدينة أم درمان التوأم للخرطوم.

وأكد شاهد عيان أن "شرطة مكافحة الشغب حاولت التصدي لهم باطلاق الغاز المسيل للدموع ولكنهم واصلوا سيرهم".

أخبار عاجلة
arabstoday

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الشرطة السودانية تستخدم القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الشرطة السودانية تستخدم القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين



أخبار ذات صلة

GMT 23:31 2018 الأحد ,23 كانون الأول / ديسمبر

ماكرون ينتقد القرار الأميركي بالانسحاب من سوريا ويقول إن "الحليف يجب أن يكون محل ثقة"
العرب اليوم - ماكرون ينتقد القرار الأميركي بالانسحاب من سوريا ويقول إن "الحليف يجب أن يكون محل ثقة"

GMT 20:09 2018 الأحد ,23 كانون الأول / ديسمبر

الاحتلال يفرج عن الحساسنة بعد احتجازه لساعات في مطار اللد
العرب اليوم - الاحتلال يفرج عن الحساسنة بعد احتجازه لساعات في مطار اللد

GMT 20:08 2018 الأحد ,23 كانون الأول / ديسمبر

الرئيس الفلسطيني يعزي نظيره الأندونيسي بضحايا التسونامي
العرب اليوم - الرئيس الفلسطيني يعزي نظيره الأندونيسي بضحايا التسونامي

GMT 20:06 2018 الأحد ,23 كانون الأول / ديسمبر

مستوطنون يجرفون أراضي في عورتا شرق نابلس
العرب اليوم - مستوطنون يجرفون أراضي في عورتا شرق نابلس

GMT 20:06 2018 الأحد ,23 كانون الأول / ديسمبر

الاحتلال يغلق محطة محروقات في بيت أمر
العرب اليوم - الاحتلال يغلق محطة محروقات في بيت أمر

أرسل تعليقك

العرب اليوم - العرب اليوم -

تعليقك كزائر

الإسم *

البريد الألكتروني *

عنوان التعليق *

تعليق *

: Characters Left

إلزامي *

شروط الاستخدام

شروط النشر: عدم الإساءة للكاتب أو للأشخاص أو للمقدسات أو مهاجمة الأديان أو الذات الالهية. والابتعاد عن التحريض الطائفي والعنصري والشتائم.

اُوافق على شروط الأستخدام

Security Code*

 

الشرطة السودانية تستخدم القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين الشرطة السودانية تستخدم القنابل المسيلة للدموع لتفريق المتظاهرين



المزيد من الأخبار

إخترنا لك

المزيد من التحقيقات السياحية
المزيد من التحقيقات السياحية

بعد يوم واحد فقط مِن عملية تسريب ألبومها "المُزيَّف"

بيونسيه تتألّق في سُترة وتنورة باللون المارون

لندن - ماريا طبراني

وَقَعَت المغنية بيونسيه ضحية لإصدار ألبوم غنائي مزيف، الجمعة، لكن بعد يوم واحد فقط من عملية تسريب الأغاني أثبتت بيونسيه أنها لا تكترث، إذ ظهرت متألقة في سلسلة صور عبر تطبيق "إنستغرام". وذكرت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية أن النجمة الحائزة جائزة غرامي أغرقت "إنستغرام" بصورها وهي ترتدي تنورة قصيرة جدا وبلوزة وجاكيت باللون المارون، وكانت بشرة بيونسيه المثالية بمثابة خلفية مثالية لظل فصل الخريف. ولم تعتمد بيونسيه الكثير من الإكسسوارات إذ اختارت فقط شنطة صغيرة برتقالية اللون، وضفرت شعرها الطويل الأشقر ضفائر صغيرة، ووضعت مكياج عيون بني اللون، وآيلانير بسيطا، وسلطت في الصورة الضوء على لون عينها البني، أما أحمر الشفاه فاختارته باللون المارون الداكن. وغمرت السعادة معجبي بيونسيه حين ظنوا أنها لم تطلق ألبوما غنائيا واحدا لكنّ اثنين عبر تطبيقي Apple Music وSpotify، لكن تبين أن الخبر غير صحيح، فبالعادة لا تصدر…

آخر الأخبار الطبية

آخر الأخبار

GMT 09:47 2018 الأحد ,23 كانون الأول / ديسمبر

نجمات الفن يتألقن بإطلالات جديدة في حفل "دير جيست"
العرب اليوم - نجمات الفن يتألقن بإطلالات جديدة في حفل "دير جيست"

GMT 01:52 2018 الأحد ,23 كانون الأول / ديسمبر

كريستوفر موثر يكشف أفضل مدينة في عام 2018
العرب اليوم - كريستوفر موثر يكشف أفضل مدينة في عام 2018

GMT 17:40 2018 الأحد ,23 كانون الأول / ديسمبر

لبنى أحمد تكشف أهميّة حجر "الأمونايت" وتأثيره على طاقة المكان
العرب اليوم - لبنى أحمد تكشف أهميّة حجر "الأمونايت" وتأثيره على طاقة المكان

GMT 06:34 2018 الأحد ,23 كانون الأول / ديسمبر

مكالمة هاتفية بين أردوغان وترامب أدّت إلى استقالة جيمس ماتيس
العرب اليوم - مكالمة هاتفية بين أردوغان وترامب أدّت إلى استقالة جيمس ماتيس

GMT 03:19 2018 الأحد ,23 كانون الأول / ديسمبر

"الاتصالات" الروسية تُعلن إنجاز أكبر نظام للبثّ الرقمي
العرب اليوم - "الاتصالات" الروسية تُعلن إنجاز أكبر نظام للبثّ الرقمي

GMT 04:09 2018 السبت ,22 كانون الأول / ديسمبر

تعرفي على أهم ست ماركات أزياء تُناسب احتفالات "رأس السنة"
العرب اليوم - تعرفي على أهم ست ماركات أزياء تُناسب احتفالات "رأس السنة"

GMT 07:35 2018 السبت ,22 كانون الأول / ديسمبر

فنلندا سوق مُثيرة لمُشتري المنازل مِن العائلات حول العالم
العرب اليوم - فنلندا سوق مُثيرة لمُشتري المنازل مِن العائلات حول العالم

GMT 11:13 2018 الأحد ,23 كانون الأول / ديسمبر

إليكِ أبرز الأشكال المميَّزة لتصميمات ورق الحائط في 2019
العرب اليوم - إليكِ أبرز الأشكال المميَّزة لتصميمات ورق الحائط في 2019

GMT 18:36 2018 السبت ,22 كانون الأول / ديسمبر

استقالة جيمس ماتيس جيدة لترامب ولكنها سيئة للعالم
العرب اليوم - استقالة جيمس ماتيس جيدة لترامب ولكنها سيئة للعالم

GMT 04:57 2018 السبت ,22 كانون الأول / ديسمبر

غالبية الأميركيين لا يصدقون تصريحات دونالد ترامب
العرب اليوم - غالبية الأميركيين لا يصدقون تصريحات دونالد ترامب

الأخبار الأكثر قراءة

GMT 09:15 2018 الأربعاء ,14 تشرين الثاني / نوفمبر

هل يعود المعلم ؟ نتمنى أن يكون صالحاً وصادقاً
العرب اليوم - هل يعود المعلم ؟ نتمنى أن يكون صالحاً وصادقاً

GMT 11:59 2018 الخميس ,27 أيلول / سبتمبر

الدلالة الاقتصادية والسياسية زيارة السيسي للأمم المتحدة
العرب اليوم - الدلالة الاقتصادية والسياسية زيارة السيسي للأمم المتحدة

GMT 11:19 2018 الخميس ,04 تشرين الأول / أكتوبر

جثة مجهول مِن القوات المساعدة بغابة المنار في طنجة
العرب اليوم - جثة مجهول مِن القوات المساعدة بغابة المنار في طنجة

GMT 04:33 2018 الثلاثاء ,16 تشرين الأول / أكتوبر

جون قاتيس يؤكّد أهمية مشروع" فيكتوريا- المتوسط"
العرب اليوم - جون قاتيس يؤكّد أهمية مشروع" فيكتوريا- المتوسط"

GMT 08:48 2018 الإثنين ,08 تشرين الأول / أكتوبر

ريهام تستغلّ الأشياء في إعادة تدويرها لصُنع الديكورات
العرب اليوم - ريهام تستغلّ الأشياء في إعادة تدويرها لصُنع الديكورات

GMT 21:22 2018 السبت ,06 تشرين الأول / أكتوبر

دراسة تؤكد أن بدانة الأطفال تجعلهم عرضة للإصابة بالربو
العرب اليوم - دراسة تؤكد أن بدانة الأطفال تجعلهم عرضة للإصابة بالربو

GMT 13:58 2018 الجمعة ,05 تشرين الأول / أكتوبر

موسم خريف الجنينة يفتتح "رقص الهوانم وزغطة" في القاهرة
العرب اليوم - موسم خريف الجنينة يفتتح "رقص الهوانم وزغطة" في القاهرة

GMT 08:03 2018 السبت ,06 تشرين الأول / أكتوبر

أمزازي يُؤكّد جودة التعليم مرهونة بالارتقاء
العرب اليوم - أمزازي يُؤكّد جودة التعليم مرهونة بالارتقاء

GMT 19:27 2016 الثلاثاء ,19 إبريل / نيسان

قمر العلاّم تقدّم مجموعة مميزة من القفطان المغربي باللون البنفسجي
العرب اليوم - قمر العلاّم تقدّم مجموعة مميزة من القفطان المغربي باللون البنفسجي

GMT 11:45 2015 الإثنين ,19 كانون الثاني / يناير

مصر تبدء تسليم أراضي القرعة العلنية في "برج العرب"
العرب اليوم - مصر تبدء تسليم أراضي القرعة العلنية في "برج العرب"

GMT 21:41 2018 الخميس ,11 تشرين الأول / أكتوبر

34 فيلمًا على منصة "الشارقة السينمائي للطفل" عرض أول في الشرق الأوسط
العرب اليوم - 34 فيلمًا على منصة "الشارقة السينمائي للطفل" عرض أول في الشرق الأوسط

GMT 00:14 2018 الجمعة ,05 تشرين الأول / أكتوبر

أسرة المقرحي تطالب بتعويض عن "تبرئته" في اعتداء لوكربي
العرب اليوم - أسرة المقرحي تطالب بتعويض عن "تبرئته" في اعتداء لوكربي

GMT 08:17 2018 السبت ,13 كانون الثاني / يناير

غرف السينما ميزة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في أي منزل
العرب اليوم - غرف السينما ميزة أساسية لا يمكن الاستغناء عنها في أي منزل

GMT 09:54 2014 السبت ,18 تشرين الأول / أكتوبر

اكتشاف هيكل عظمي لفصيل نادر من الديناصورات في تونس
العرب اليوم - اكتشاف هيكل عظمي لفصيل نادر من الديناصورات في تونس

GMT 14:18 2018 الجمعة ,05 تشرين الأول / أكتوبر

عرض الفيلم التسجيلى الطويل "ماما كولونيل" فى مركز الهناجر
العرب اليوم - عرض الفيلم التسجيلى الطويل "ماما كولونيل" فى مركز الهناجر

GMT 04:38 2017 السبت ,07 كانون الثاني / يناير

"كيمالا" في جزيرة بوكيت التايلاندية يتوّج بجائزة أكثر غرف الفنادق جاذبية في العالم
العرب اليوم - "كيمالا" في جزيرة بوكيت التايلاندية يتوّج بجائزة أكثر غرف الفنادق جاذبية في العالم

GMT 15:30 2017 الثلاثاء ,07 آذار/ مارس

"9797" مستشفى السرطان في السودان حلم بات تحقيقه قريبًا
العرب اليوم - "9797" مستشفى السرطان في السودان حلم بات تحقيقه قريبًا

GMT 01:04 2015 الأربعاء ,22 إبريل / نيسان

قاعة الخزامى للمناسبات تطلق هويتها الجديدة
العرب اليوم - قاعة الخزامى للمناسبات تطلق هويتها الجديدة

GMT 13:14 2014 الأحد ,07 أيلول / سبتمبر

مطعم "باب مراكش" المغربي أكلات تقليدية وإقبال أجنبي
العرب اليوم - مطعم "باب مراكش" المغربي أكلات تقليدية وإقبال أجنبي

GMT 00:45 2016 الخميس ,29 أيلول / سبتمبر

امتلاء النوادي الليلية في العاصمة العراقية بغداد بالفتية دون السن القانوني 
العرب اليوم - امتلاء النوادي الليلية في العاصمة العراقية بغداد بالفتية دون السن القانوني 

GMT 07:14 2017 الخميس ,16 شباط / فبراير

الإيزديون في العرق يستقبلون عيد "خضر الياس" بطقوس دينية خاصة
العرب اليوم - الإيزديون في العرق يستقبلون عيد "خضر الياس" بطقوس دينية خاصة

GMT 03:09 2017 الأحد ,11 حزيران / يونيو

أجمل تصاميم غرف النوم الفرنسية لليلة رومانسية
العرب اليوم - أجمل تصاميم غرف النوم الفرنسية لليلة رومانسية

GMT 00:36 2015 الخميس ,23 إبريل / نيسان

إنجاز مستشفى الميقات نهاية العام في المدينة المنورة
العرب اليوم - إنجاز مستشفى الميقات نهاية العام في المدينة المنورة

GMT 05:19 2014 الخميس ,21 آب / أغسطس

خل التفاح والكريز علاجات طبيعية لمرض النقرس وآلامه
العرب اليوم - خل التفاح والكريز علاجات طبيعية لمرض النقرس وآلامه

GMT 00:56 2015 الخميس ,22 كانون الثاني / يناير

ورشة متنقلة لصيانة سيارات نجران الأولى من نوعها
العرب اليوم - ورشة متنقلة لصيانة سيارات نجران الأولى من نوعها

GMT 00:38 2017 الأحد ,30 تموز / يوليو

دوللي عياش تؤكد أنها تهوى البرامج المثيرة للجدل
العرب اليوم - دوللي عياش تؤكد أنها تهوى البرامج المثيرة للجدل

GMT 01:32 2017 السبت ,02 أيلول / سبتمبر

كبش العيد يجبر العائلات المحتاجة على بيع أثاث المنزل والثياب أو اللجوء الى القروض
العرب اليوم - كبش العيد يجبر العائلات المحتاجة على بيع أثاث المنزل والثياب أو اللجوء الى القروض

GMT 03:29 2015 الثلاثاء ,03 تشرين الثاني / نوفمبر

قائمة بالأطعمة الغنية بالقيمة الغذائية الواجب إضافتها إلى المطبخ
العرب اليوم - قائمة بالأطعمة الغنية بالقيمة الغذائية الواجب إضافتها إلى المطبخ
 
العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم - العرب اليوم -
arabstoday arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday arabstoday arabstoday
arabstoday
بناية النخيل - رأس النبع _ خلف السفارة الفرنسية _بيروت - لبنان
arabs, Arab, Arab