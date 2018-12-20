حظر التجول في مدينة سودانية عقب سقوط قتلى

ذكرت تقارير صحفية اليوم، الخميس، أن عدد من القتلى سقطوا خلال المظاهرات التي تشهدها المدينة احتجاجا على رفع الأسعار، مشيرة إلى ورود معلومات عن سقوط قتلى، ونقلت جريدة "التغيير" السودانية، القريبة من المعارضة عن شهود عيان قولهم، إن "قوات الأمن أطلقت الرصاص الحي على المتظاهرين، وقتل جراء ذلك عدد منهم".

وأكدت المصادر "حريق عدد من البنوك في وسط المدينة من بينها بنك الخرطوم والبنك السوداني الفرنسي".

وبدأت في العاصمة السودانية مظاهرات متفرقة كان أكبرها في موقف جاكسون للمواصلات العامة وسط الخرطوم حيث طارد المحتجون سيارات الشرطة التي أطلقت الغاز المسيل للدموع بينما سمع دوي رصاص في مناطق أخرى.

وأفادت وكالة "رويترز" للأنباء أن الاحتجاجات التي تشهدها العاصمة السودانية الخرطوم، أصبحت على بعد كيلومتر واحد من القصر الرئاسي.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن أكثر من 500 متظاهر اقتربوا بنحو كيلومتر واحد من القصر الرئاسي، فيما أطلقت الشرطة السودانية القنابل المسيلة للدموع تجاههم.