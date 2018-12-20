مظاهرات حاشدة بمحيط القصر الرئاسي في السودان

أكدت وكالة رويترز بنسختها الإنجليزية منذ قليل أن مظاهرات السودان التي تشهدها الخرطوم منذ أمس بسبب غلاء الأسعار أصبحت على بعد كيلو متر واحد من القصر الرئاسي.

ونقلت الوكالة عن شهود عيان قولهم إن أكثر من 500 متظاهر اقتربوا بنحو كيلومتر واحد من القصر الرئاسي، فيما أطلقت الشرطة السودانية القنابل المسيلة للدموع تجاههم، وطالب المتظاهرون بسقوط النظام.