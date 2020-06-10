سيراليون تسجل 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت دولة سيراليون 23 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1025 إصابة .

وأفاد بيان صادر عن وزارة الصحة في سيراليون أن عدد المتعافين من الفيروس، قد ارتفع إلى 621 حالة، مشيراً إلى عدم تسجيل أية حالة وفاة جديدة ، ليستقر عدد الوفيات عند 50 شخصًا.