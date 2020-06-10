إصابات كورونا تلامس المليونين والوفيات 112 ألفا الولايات المتحدة
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إصابات كورونا تلامس المليونين والوفيات 112 ألفا الولايات المتحدة

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العرب اليوم - إصابات كورونا تلامس المليونين والوفيات 112 ألفا الولايات المتحدة

فيروس كورونا
واشنطن - العرب اليوم

قاربت الإصابات بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الأربعاء في الولايات المتحدة المليوني حالة، فيما تجاوز عدد الوفيات 112 ألفا. وقالت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن مليونا و973797 شخصا أصيبوا بفيروس كورونا بزيادة 17376 حالة عن الإحصاء السابق مضيفة أن عدد الوفيات ارتفعت بواقع 950 لتصل إلى 112133. ولا تعكس أرقام المراكز الأمريكية بالضرورة مجمل البيانات التي تصدرها كل ولاية على حدة.

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إصابات كورونا تلامس المليونين والوفيات 112 ألفا الولايات المتحدة إصابات كورونا تلامس المليونين والوفيات 112 ألفا الولايات المتحدة



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