المغرب تعلن اليوم عن تسجيل 71 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت المغرب عن تسجيل 71 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، من ضمنها 30 حالة في بؤرة عائلية بمدينة مراكش، و22 في بؤرة مهنية بمدينة طنجة، ليصل بذلك العدد الإجمالي للمصابين إلى 8508 فيما ارتفع عدد الوفيات إلى 211 بعد الإعلان عن حالة وفاة واحدة جديدة.

وقالت وزارة الصحة المغربية: إن عدد حالات الشفاء من المرض وصلت في المجموع إلى 7565 بعد تعافي 72 شخصا آخرين، مشيرة إلى أن عدد الحالات المستبعدة بلغ 347 ألفا و543 حالة بعد الكشف المخبري، أما عدد الحالات الحرجة الموجودة تحت العناية المركزة فيبلغ حاليا 7 حالات.