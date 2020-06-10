أعلنت السنغال عن تسجيل 124 إصابة جديدة بفيروس كورونا كوفيد 19)، ليرتفع عدد إجمالي المصابين بهذا الفيروس إلى 4640 إصابة مؤكدة.

وأفاد بيان لوزارة الصحة السنغالية اليوم، أنها سجلت 76 حالة شفاء جديدة من فيروس كورونا، ليرتفع عدد المتعافين من فيروس كورونا المستجد إلى 2885 شخصًا.

وأبلغ البيان عن وفاة مصابين بهذا الوباء اليوم، ليصل عدد الوفيات بسبب فيروس (كوفيد 19) إلى 54 حالة وفاة.