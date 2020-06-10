موريتانيا تسجل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلن مدير الصحة العمومية الموريتاني سيدي ولد الزحاف عن تسجيل 121 إصابة جديدة بفيروس كورونا، ليرتفع العدد الإجمالي للمصابين إلى 1283 حالة مؤكدة.

وأضاف ولد الزحاف خلال مؤتمره الصحفي اليومي حول الوضعية الوبائية في موريتانيا، أنهم اكتشفوا المصابين الجدد إثر القيام بـ 357 تحليًا مخبريًا، مشيرًا إلى تسجيل 3 حالات شفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 142 حالة.

ولفت النظر إلى تسجيل 10 وفيات جدد بهذا الوباء، ليصبح العدد الإجمالي للمتوفين 71 شخصًا.