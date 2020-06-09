موريتانيا تُسجل 58 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا
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موريتانيا تُسجل 58 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

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العرب اليوم - موريتانيا تُسجل 58 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا

فيروس كورونا
نواكشوط - العرب اليوم

أعلنت وزارة الصحة في موريتانيا اليوم تسجيل 58 إصابة جديدة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل إجمالي عدد المصابين بالفيروس منذ منتصف مارس الماضي إلى 1162 إصابة.

وقال مدير الصحة العمومية والمنسق الوطني لمواجهة كورونا سيدي ولد الزحاف، في مؤتمر صحفي : "سجلت 139 حالة شفاء، إلى جانب تسجيل حالتي وفاة جديدتين، وهو ما يرفع عدد الوفيات بسبب الفيروس إلى 61 حالة وفاة".

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موريتانيا تُسجل 58 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا موريتانيا تُسجل 58 إصابة جديدة وحالتي وفاة بفيروس كورونا



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