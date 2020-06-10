بريطانيا تسجل 245 حالة وفاة بفيروس كورونا

سجلت بريطانيا اليوم 245 حالة وفاة خلال الــ 24 ساعة الماضية جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد .

وأوضح رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون في المؤتمر الصحفي اليومي بشأن كورونا أن تخفيف إجراءات الإغلاق التام ستستمر بحذر في ظل تراجع معدلات انتشار المرض، مؤكداً أنه على الرغم من ذلك، لن تتراجع الحكومة عن فرض قيود جديدة في حال ظهور مهددات على السلامة العامة.

وأعلن جونسون عن السماح لمراكز الترفيه المفتوحة، مثل حدائق الحيوانات وحدائق السفاري والسينما المفتوحة، بمعاودة نشاطها ابتداءً من يوم الاثنين القادم.