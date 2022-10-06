البنتاغون يعلن مقتل 3 قياديين في داعش الإرهابى جراء غارات جوية في سوريا

أعلن مسئول في وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) أن الجيش الأمريكي قتل في غارة جوية في سوريا، قيادي في تنظيم "داعش" الإرهابي. وقال المسؤول -في تصريحات خاصة لقناة "الحرة الأمريكية" إن الغارة أسفرت عن مقتل راكان وحيد الشمري، مبينا أن القيادي المستهدف كان يسهل عمليات تهريب الأسلحة.

كما أعلنت وزارة الدفاع الأمريكية -وفقا لقناة الحرة- مقتل أبو علاء أحد القادة الخمسة الكبار في تنظيم "داعش" الإرهابي ونائب زعيم التنظيم، مضيفة أن القوات الأمريكية قتلت أيضا أبو معاذ القحطاني مسؤول شؤون السجناء في التنظيم، لافتة أن الغارة التي نجحت في قتل أبو علاء والقحطاني لم تسفر عن تسجيل أي إصابات بين المدنيين أو في صفوف القوات الأمريكية.