الجيش اليمني يحرر سلسلة جبلية في معقل الحوثيين

أعلن الجيش اليمني، الاثنين، سيطرته على سلسلة جبلية مهمة في محافظة صعدة، معقل ميليشيات الحوثي الانقلابية (شمالي البلاد)، عقب معارك أسفرت عن مقتل 26 مسلحاً حوثياً بينهم قادة.

وأفاد الموقع الرسمي للجيش اليمني، أن قواته شنت هجوماً على الحوثيين في سلسلة جبال المليل، وعلى إثر ذلك سيطرت على السلسلة الجبلية بالكامل، وأسفر الهجوم عن مقتل ستة حوثيين وأسر ستة بينهم قائد مجاميع الحوثيين في تلك المنطقة المدعو يحيى حسن الحمزي.في السياق،

قُتل 20 حوثياً بمواجهات مع قوات الجيش اليمني بمديرية باقم شمالي محافظة صعدة، اندلعت أثناء محاولة الحوثيين التسلل باتجاه مواقع شمالي غرب مركز المديرية.وأفشلت قوات الجيش محاولة الميليشيا، وأجبرتها على التراجع والفرار، بحسب مصدر عسكري