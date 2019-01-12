الجيش اليمني يعلن إسقاط طائرة دون طيار تابعة للحوثيين في صعدة

أعلن الجيش اليمني المدعوم من تحالف عسكري عربي، مساء السبت، إسقاط طائرة دون طيار تابعة لجماعة "أنصار الله" "الحوثيين" في محافظة صعدة الحدودية مع السعودية.وقال الجيش، على موقعه "26 سبتمبر"،

إن القوات "تمكنت من إسقاط طائرة مسيرة (بدون طيار) تابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران، في جبهة مران جنوب غربي محافظة صعدة".

المصدر سبوتنيك