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مصادر من صنعاء تؤكد التحالف جمع معلومات عن هذه الأهداف منذ أكثر من شهر

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التحالف العربي
صنعاء ـ العرب اليوم

مصادر من صنعاء تؤكد التحالف جمع معلومات عن هذه الأهداف منذ أكثر من شهر

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مصادر من صنعاء تؤكد التحالف جمع معلومات عن هذه الأهداف منذ أكثر من شهر مصادر من صنعاء تؤكد التحالف جمع معلومات عن هذه الأهداف منذ أكثر من شهر



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مصادر من صنعاء تؤكد التحالف جمع معلومات عن هذه الأهداف منذ أكثر من شهر مصادر من صنعاء تؤكد التحالف جمع معلومات عن هذه الأهداف منذ أكثر من شهر



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