البيت الأبيض يؤكد أنة يجب إلزام إيران بعدم تخصيب اليورانيوم على الإطلاق

دعت الولايات المتحدة إلى إلزام إيران بعدم تخصيب اليورانيوم على الإطلاق، ردا على تجاوزها الحد المسموح به وفقا للاتفاق النووي، مؤكدة نيتها مواصلة ممارسة أقصى درجات الضغط على طهران.