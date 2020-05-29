الفلبين تسجل أكثر من 1000 حالة إصابة جديدة بكورونا

أعلنت الفلبين اليوم عن تسجيل أكثر من 1000 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وهي أعلى حصيلة للحالات المسجلة في يوم واحد، ليتخطى إجمالي الحالات على مستوى البلاد 16 ألف حالة.

وأفادت وزارة الصحة الفلبينية أن عدد حالات الوفاة بسبب كوفيد- 19 ارتفع أيضا إلى 942 بعد تسجيل 21 حالة وفاة جديدة اليوم.

وتم تسجيل الارتفاع في الحالات بعدما أعلن الرئيس رودريجو دوتيرتي أنه سيتم تخفيف المزيد من القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا في جميع أنحاء البلاد ابتداء من الأول من يونيو.