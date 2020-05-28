الفلبين تسجل 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الفلبين اليوم 539 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع عدد الإصابات إلى 15588 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلبينية في بيان لها اليوم، أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 921 حالة بعد تسجيل 17 حالة وفاة جديدة، وارتفع عدد من تماثل للشفاء إلى 3598 بعد تعافي 92 شخصاً.