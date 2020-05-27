الفلبين تسجل 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا

سجلت الفلبين اليوم 380 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 15049 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة الفلبينية في بيان لها اليوم، أن إجمالي عدد الوفيات بلغ 904 حالة بعد تسجيل 18 حالة وفاة جديدة، وارتفع عدد من تماثل للشفاء إلى 3506 بعد تعافي 94 شخصاً.