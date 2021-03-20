آلاف الإسرائيليين يحتجون ضد نتنياهو قبل 3 أيام من الانتخابات

تظاهر آلاف الإسرائيليين خارج مقر إقامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو في القدس، السبت، مطالبين بخروجه من المنصب، وذلك قبل 3 أيام من رابع انتخابات عامة خلال عامين.

وسار المحتجون في شوارع أغلقتها الشرطة أمام حركة المرور، وهم يحملون الأعلام ويقرعون الطبول ويطلقون أبواق السيارات، ويرددون هتافات تطالب بتنحية رئيس الوزراء البالغ من العمر 71 عاماً.