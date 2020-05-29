ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 64520 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد ـ 19" في باكستان إلى 64520 حالة، توفت منها 1346 حالة، وتماثلت 22305 حالات للشفاء.

وأوضح المركز الوطني المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أنه تم تسجيل 2636 إصابة جديدة بالفيروس، و57 حالة وفاة.

وأضاف أنه توجد بين إجمالي الإصابات بالفيروس في باكستان 26113 حالة في إقليم السند، و22964 حالة في إقليم البنجاب، و8842 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و3616 حالة في إقليم بلوشستان.

كما توجد 2100 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و658 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و227 حالة في إقليم كشمير الحرة.