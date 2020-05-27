ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا في باكستان إلى 60074 حالة

ارتفعت حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد " كوفيد ـ 19 " في باكستان إلى 60074 حالة، توفت منها 1239 حالة، وتماثلت 19142 حالة للشفاء.

وأوضح المركز المعني برصد تطورات فيروس كورونا بوزارة الصحة الباكستانية اليوم أن من بين إجمالي المصابين بالفيروس في باكستان توجد 24206 حالات في إقليم السند، و21118 حالة في إقليم البنجاب، و8483 حالة في إقليم خيبر بختونخواه، و3536 حالة في إقليم بلوشستان.

كما توجد 1879 حالة في منطقة العاصمة إسلام آباد، و638 حالة في محافظة جيلجيت بلتستان، و214 حالة في إقليم كشمير .