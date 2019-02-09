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اعتقال فلسطيني على خلفية مقتل مستوطنة يهودية

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المستوطنة اليهودية أوري أنسباخر
القدس المحتلة - العرب اليوم

اعتقلت السلطات الإسرائيلية فلسطينيا من الخليل بزعم قتل المستوطنة اليهودية أوري أنسباخر قبل يومين في القدس.

وذكرت مصادر أمنية أن عملية الاعتقال تمت في منطقة رام الله، وأن الشاب الفلسطيني محتجز  لدى (الشاباك) للتحقيق. 

 

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اعتقال فلسطيني على خلفية مقتل مستوطنة يهودية اعتقال فلسطيني على خلفية مقتل مستوطنة يهودية



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اعتقال فلسطيني على خلفية مقتل مستوطنة يهودية اعتقال فلسطيني على خلفية مقتل مستوطنة يهودية



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