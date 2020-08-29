السيسي يصرح رئيس وزراء اليابان رجل وطني وأتمنى له الشفاء العاجل

أعرب الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن تمنياته بالشفاء العاجل لرئيس وزراء اليابان شينزو آبي وأكد الرئيس السيسي عبر صفحته الرسمية - أن رئيس وزراء اليابان شينزو آبي، رجل دولة وطني قدم لبلاده الكثير وصديقا وشريكا داعما لمصر وله إسهامات عظيمة في تعزيز مسيرة علاقات التعاون المتميزة والصداقة الممتدة بين مصر واليابان.