سر سقوط طائرة قوات حفظ السلام فوق البحر الأحمر

أعلنت وزارة الدفاع التشيكية، اليوم الخميس، أن سبب تحطم مروحية قوات حفظ السلام فوق البحر الأحمر، هو تعرضها لعطل تقني وكانت قوات حفظ السلام أعلنت، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة قتلى تحطم مروحية قوات حفظ السلام في البحر الأحمر، إلى 8 قتلى، من بينهم 6 أمريكيين ونقلت قناة "سكاي نيوز" عن مصادر أن مروحية تابعة لقوات حفظ السلام تحطمت، اليوم الخميس، مما أسفر عن مقتل 8 جنود من جنسيات مختلفة.