7 قتلى من جنسيات مختلفة في تحطم مروحية في سيناء

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية، الخميس، نقلا عن مصدر إسرائيلي، بمقتل 7 جنود من جنسيات مختلفة إثر تحطم مروحية لقوة المراقبين الدوليين في سيناء المصرية. وقال المصدر إن القتلى هم 5 أميركيين وفرنسي وتشيكي وجميعهم أعضاء في القوة الدولية المكلفة مراقبة تطبيق اتفاق السلام بين مصر وإسرائيل الموقع عام 1979.وأفادت القناة 12 الإسرائيلية بأن مروحية إسرائيلية تقوم بنقل الجرحى لتلقي العلاج في إسرائيل.