الجيش الإسرائيلي ينقل عنصراً أمريكياً مصاباً من قوات حفظ السلام بعد تحطم مروحية جنوب

أعلنت قوات حفظ السلام الدولية في سيناء، الخميس، مقتل 8 عسكريين من عناصرها بينهم 6 أمريكيين، إثر تحطم طائرة مروحية في جنوب شبه جزيرة سيناء المصرية وقالت القوات، في بيان، أولا إن 7 قتلوا بينهم 5 أمريكيين بينما نجا عنصر أمريكي من الحادث، ثم حدثت بيانها موضحة أن عدد القتلى هو 8 بينهم 6 أمريكيين وفرنسي وتشيكي، بالإضافة إلى نجاة عنصر أمريكي، وأشارت إلى أنه تم حجب أسماء الضحايا إلى حين إخطار أقاربهم.