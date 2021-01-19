الناتو والاتحاد الأوروبي يريدان العمل مع بايدن لتعزيز الروابط
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الناتو والاتحاد الأوروبي يريدان العمل مع بايدن لتعزيز الروابط

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العرب اليوم - الناتو والاتحاد الأوروبي يريدان العمل مع بايدن لتعزيز الروابط

الناتو
لندن _ العرب اليوم

الناتو والاتحاد الأوروبي يريدان العمل مع بايدن لتعزيز الروابط

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المصدر :

Wakalat | وكالات

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الناتو والاتحاد الأوروبي يريدان العمل مع بايدن لتعزيز الروابط الناتو والاتحاد الأوروبي يريدان العمل مع بايدن لتعزيز الروابط



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