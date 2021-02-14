القوات التركية تستهدف بالمدفعية محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة

واصلت القوات التركية ومرتزقتها من التنظيمات الإرهابية اعتداءاتها بالمدفعية على محيط بلدة عين عيسى انطلاقا من نقاط انتشارها بريف الرقة الشمالي، حيث استهدفت بالمدفعية الثقيلة محيط بلدة عين عيسى شمال الرقة، ما أدى إلى وقوع أضرار في ممتلكات الأهالي وبالأراضي المزروعة.ونقلت وكالة الأنباء السورية (سانا) عن مصادر محلية أن "القوات التركية ومرتزقتها كثفوا في الآونة الأخيرة اعتداءاتهم على هذه المناطق لدفع الأهالي إلى مغادرتها وإطلاق يد التنظيمات الإرهابية للاستيلاء على منازل الأهالي والمحاصيل الزراعية، كما فعلوا في العديد من المناطق بأرياف الحسكة والرقة ودير الزور".

واستهدفت القوات التركية ومرتزقتها، الخميس الماضي، بعدد من قذائف المدفعية الثقيلة الطريق الدولي (حلب - الحسكة) في منطقة عين عيسى بريف الرقة الشمالي، ما أدى إلى احتراق سيارة مدنية، دون وقوع إصابات بشرية.وفى سياق أخر، أفادت وكالة الأنباء السورية "سانا" بأن القوات الأمريكية أدخلت قافلة من الشاحنات تحمل دعما لوجستياً وأسلحة إلى قاعدتها في حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي.

ونقلت الوكالة مصادر محلية أن "القوات الأمريكية أدخلت عدداً من الشاحنات تحمل أسلحة ومعدات ومواد لوجستية عبر المعابر الحدودية غير الشرعية مع العراق إلى حقل العمر النفطي بريف دير الزور الشرقي، لتدعيم وجود قواتها المحتلة وقواعدها في منطقة الجزيرة".وفي السياق ذاته أفادت مصادر أهلية من ريف الحسكة الجنوبي بأن "مروحيتين للقوات الأمريكية هبطتا في قاعدة الشدادي وأقلعتا بعد مدة قصيرة وعلى متنهما 25 جندياً أمريكياً بينهم ضابط واتجهت شرقاً إلى الحدود السورية العراقية بالتزامن مع تحليق للطيران المسير في أجواء المنطقة".