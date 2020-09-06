رئيس المجلس الأوروبي يبلغ أردوغان بإمكانية فرض عقوبات ضد تركيا

صرح دبلوماسي أوروبي، اليوم الأحد، بأن رئيس المجلس الأوروبي، شارل ميشيل، أبلغ الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان بإمكانية فرض عقوبات على تركيا في ظل التوتر الذي تشهده منطقة شرق المتوسط وقال دبلوماسي أوروبي لقناة "العربية" إن "القمة الأوروبية المقبلة ستبحث آليات العصا والجزرة للتعامل مع تركيا"، مشيرة إلى أن رئيس المجلس الأوروبي أبلغ أردوغان بآليات العقوبات وعرض الحوار الشامل ودعاه إلى خفض التوتر ووقف الأعمال الاستفزازية وبحسب الدبلوماسي الأوروبي، فإن ميشيل اقترح عقد مؤتمر متعدد الأطراف لحل الأزمة في منطقة شرق المتوسط

وكان وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، أكد اليوم الأحد، أن قيام تركيا بتصعيد النزاع مع اليونان وقبرص سيكون القضية الأساسية التي سيتم مناقشتها خلال اجتماع المجلس الأوروبي الشهر الجاري وقال لودريان إن المجلس سيضع العقوبات ضد تركيا في عين الاعتبار بخصوص هذا الشأن، مشيرًا إلى أنه ناقش مع عدد من نظرائه الأوروبيين الإجراءات الانتقامية التي يمكن أن تتخذ ضد تركيا ودعا لودريان، الرئيس التركي، للبدء من الآن في المحادثات حول طموحاته في منطقة شرق المتوسط حتى وقت انعقاد اجتماع المجلس الأوروبي.