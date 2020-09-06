أردوغان يؤكد للسراج مواصلة تركيا دعم حكومة الوفاق الليبية

تعهد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، خلال لقاء مع رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الليبية، فايز السراج، مواصلة تركيا لدعم الوفاق باعتبارها سلطة شرعية في ليبيا.