بايدن يتعهد بمحاسبة المسؤولين عن مقتل ضابط شرطة خلال اقتحام الكونغرس

تعهد الرئيس الأمريكي المنتخب، جو بايدن، بأن تتم محاسبة المسؤولين عن مقتل ضابط شرطة الكابيتول، برايان سيكنيك، خلال الاضطرابات وحادث اقتحام مقر الكونغرس يوم 6 يناير.وأعرب بايدن، في كلمة ألقاها اليوم الجمعة، عن تعاطفه مع أسرة القتيل، وقال: "يجب محاسبة الأشخاص المسؤولين عن ذلك، وستتم محاسبتهم". وأكدت الشرطة وفاة سيكنيك مساء الخميس متأثرا بجروحه التي أصيب بها خلال التعامل مع المحتجين في اضطرابات الكابيتول. وعلى خلفية هذه التطورات قدم قائد شرطة الكابيتول، ستيفين ساند، استقالته من منصبه، وذلك في ظل مواجهته اتهامات واسعة بالفشل في فض أعمال الشغب وضمان أمن الكونغرس.