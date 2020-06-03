الوفيات اليومية بكورونا فوق الألف من جديد واستقرار في الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة
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الوفيات اليومية بكورونا فوق الألف من جديد واستقرار في الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة

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العرب اليوم - الوفيات اليومية بكورونا فوق الألف من جديد واستقرار في الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة

فيروس كورونا
واشنطن - العرب اليوم

أكدت جامعة جونز هوبكنز أن حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة تجاوزت من جديدة مستوى الألف، فيما لا يزال معدل الإصابات مستقرا لليوم الثالث على التوالي.

وأكدت الجامعة التي تعد من المصادر الدولية الأكثر مصداقية في إحصاءات فيروس كورونا الذي يسبب مرض "كوفيد-19"، اليوم الأربعاء، أن الولايات المتحدة شهدت خلال يوم أمس الثلاثاء 1031 حالة وفاة جديدة بالعدوى، مقابل 768 وفاة الاثنين و605 وفيات الأحد.

وسجلت في الولايات المتحدة خلال اليوم السابق، حسب بيانات الجامعة، 20801 إصابة بالفيروس، مقابل 20848 إصابة الاثنين و20007 إصابة الأحد.

وبشكل عام، سجلت السلطات الصحية الأمريكية حتى الآن مليون و831821 إصابة بفيروس كورونا المستجد، من بينها 106181 حالة وفاة، وسط مخاوف من أن تشهد هذه الحصيلة التي تتجاوز ما سجل في أي دولة أخرى في العالم ارتفاعا جديدا على خلفية المظاهرات الشعبية المتواصلة في أكبر المدن الأمريكية.

المصدر: RT

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الوفيات اليومية بكورونا فوق الألف من جديد واستقرار في الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة الوفيات اليومية بكورونا فوق الألف من جديد واستقرار في الإصابات الجديدة في الولايات المتحدة



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