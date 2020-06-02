أفريقيا تسجل 152 ألف إصابة و4344 وفاة بكورونا

أعلن المركز الأفريقي للسيطرة على الأمراض والوقاية منها، الثلاثاء، أن عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19" في أفريقيا بلغ 152 ألفا و442 حالة.

وأوضح المركز، في بيان، أن إجمالي حالات التعافي بلغ 63 ألفاً و661 حالة، فيما بلغت الوفيات جراء فيروس كورونا بأفريقيا 4344 حالة وفاة.

وأشار البيان اليومي للاتحاد الأفريقي إلى أن منطقة شمال القارة سجلت 45544 حالة إصابة، وجنوب القارة سجلت 36680 حالة، فيما سجلت دول شرق أفريقيا 17697 حالة إصابة، والوسط 16514 حالة إصابة، وبلغت حالات الإصابة بدول الغرب 36007 حالة إصابة.