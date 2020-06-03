ارتفع عدد الوفيات جراء فيروس " كورونا " المستجد في الولايات المتحدة إلى 106 آلاف و180 شخصا بعد تسجيل 1081 وفاة جديدة خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وأظهرت بيانات نشرتها جامعة جونز هوبكنز التي تعد مرجعا في تتبع الإصابات والوفيات الناجمة عن " كوفيد 19 " أن عدد المصابين بالفيروس في الولايات المتحدة بلغ مساء الثلاثاء 1.831.435 مصابا.