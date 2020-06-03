ارتفاع إجمالي الإصابات بفيروس كورونا إلى نحو 30 ألفا في الكويت

سجلت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الأربعاء، 710 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، و4 وفيات.

وبحسب الوزارة، بلغ العدد الكلي للإصابات بالفيروس 29359 حالة، وإجمالي الوفيات بلغ 230 وفاة، فيما زاد العدد الكلي لحالات التعافي إلى 15750، بعد تسجيل شفاء 1469 شخصا جديدا من المرض​​​.

وبلغ إجمالي الحالات التي تتلقى العلاج في المستشفيات الكويتية 13379، من بينها 191 حالة في أقسام العناية المركزة.

وكانت وزارة الصحة في الكويت قد أعلنت، أمس الثلاثاء، تسجيل 887 إصابة و6 وفيات.

المصدر: وكالات