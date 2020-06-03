الكويت تسجل 710 إصابات جديدة بفيروس كورونا

سجلت الكويت خلال الـ24 ساعة الماضية ، 710 إصابات مؤكدة بفيروس كورونا المستجد ، و 4 وَفَيَات

وذكرت وزارة الصحة الكويتية اليوم ، أن إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا المستجد وصلت إلى 29.359 إصابة ، فيما بلغ إجمالي الوَفَيَات 230 وفاة .