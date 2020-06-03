أعلنت الكويت اليوم شفاء 1469 حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا " كوفيد - 19" ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 15750 حالة.

وقالت وزارة الصحة الكويتية في بيان بثته وكالة الأنباء الكويتية " كونا " إن التحاليل والفحوص المخبرية والإشعاعية أثبتت شفاء تلك الحالات من الفيروس وسيتم نقلها إلى الجناح التأهيلي في المستشفى المخصص لاستقبال المصابين بالفيروس تمهيدا لخروجها من المستشفى خلال اليومين المقبلين.