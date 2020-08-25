السيسى يؤكد لقاء ملك الأردن والكاظمى يعزز التعاون العربى المشترك

أعرب الرئيس عبدالفتاح السيسي عن سعادته باللقاء المُثمر الذي عقده، الثلاثاء، مع الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك الأردن، ومصطفى الكاظمي، رئيس الوزراء العراقي بالأردن.