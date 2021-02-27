التحالف العربي يعلن اعتراض مسيرة خامسة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي في اليمن، السبت، اعتراض طائرة مسيرة "مفخخة" خامسة، أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط بمنطقة عسير جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

وأضاف التحالف في بيان أنه "تم صد وتدمير كافة محاولات المليشيا الحوثية لاستهداف المدنيبن والأعيان المدنية".