التحالف العربي يعلن اعتراض مسيرة رابعة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

أعلن التحالف العربي في اليمن، السبت، اعتراض طائرة مسيرة "مفخخة" رابعة، أطلقها جماعة الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط بمنطقة عسير جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

وأضاف التحالف في بيان أن "المليشيا الحوثية حاولت بالهجوم البالستي والطائرات المفخخة، استهداف المدنيين والأعيان المدنية".