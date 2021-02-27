التحالف العربي يعلن اعتراض مسيرة رابعة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط
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التحالف العربي يعلن اعتراض مسيرة رابعة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

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العرب اليوم - التحالف العربي يعلن اعتراض مسيرة رابعة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط

قوات التحالف العربي
صنعاء - العرب اليوم

أعلن التحالف العربي في اليمن، السبت، اعتراض طائرة مسيرة "مفخخة" رابعة، أطلقها جماعة الحوثي باتجاه مدينة خميس مشيط بمنطقة عسير جنوب غربي المملكة العربية السعودية.

وأضاف التحالف في بيان أن "المليشيا الحوثية حاولت بالهجوم البالستي والطائرات المفخخة، استهداف المدنيين والأعيان المدنية".

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التحالف العربي يعلن اعتراض مسيرة رابعة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط التحالف العربي يعلن اعتراض مسيرة رابعة أطلقها الحوثيون باتجاه خميس مشيط



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