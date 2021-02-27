أعلن التحالف العربي في اليمن، السبت، عن اعتراض وتدمير طائره بدون طيار مفخخة ثانية أطلقتها جماعة الحوثي باتجاه خميس مشيط، مشيراً إلى أنه يجري متابعة العدد المتبقي من الطائرات المسيرة.