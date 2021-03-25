لجنة العقوبات بالأمم المتحدة تجتمع لبحث صواريخ كوريا الشمالية

قال متحدث باسم البعثة الأميركية لدى الأمم المتحدة، إن لجنة العقوبات الخاصة بكوريا الشمالية في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، ستجتمع الجمعة، بطلب من الولايات المتحدة، لبحث إطلاق بيونغ يانغ ما يعتقد أنهما صاروخان باليستيان إلى البحر قرب اليابان.