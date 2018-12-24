أكد الرئيس محمود عباس "نحن لسنا أعداء لأميركا ولن نلجأ للعنف فنحن نحارب الإرهاب كما تحاربه أي دولة محترمة في العالم"

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