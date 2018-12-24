الرئيس الفلسطيني ينعى محافظ رام الله والبيرة الأسبق

نعى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، محافظ رام الله والبيرة الأسبق المناضل مصطفى محمد عيسى "أبو فراس"، الذي توفي اليوم الإثنين، في العاصمة الاردنية عمان.

ودعا سيادته، الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

المناضل "أبو فراس" من مواليد قرية لفتا المهجرة غرب القدس، وانضم إلى المقاومة الفلسطينية عام 1967، وسجنته إسرائيل وأبعدته.

وشغل "أبو فراس" مواقع قيادية هامة منها مسؤولا عن العمل العسكري في منطقة القدس من موقعه في جهاز القطاع الغربي تحت إمرة خليل الوزير "أبو جهاد"، وعضوا في المجلس الوطني الفلسطيني، وعاش حصار بيروت مع المقاومة وخرج معها إلى المعسكرات العربية ثم الى تونس، إلى أن عاد ثانية إلى فلسطين عام 1995 ليصبح محافظ رام الله والبيرة

وسيشيع جثمان المناضل عيسى اليوم الإثنين، بعد صلاة العصر من مسجد المقبرة الإسلامية سحاب في العاصمة الأردنية عمان.