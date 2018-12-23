الرئيس الفلسطيني يعزي نظيره الأندونيسي بضحايا التسونامي

عزى رئيس دولة فلسطين محمود عباس، مساء اليوم الأحد، نظيره الأندونيسي جوكو ويدودو، بضحايا التسونامي الذي ضرب سواحل مضيق سوندا.

وقال الرئيس في برقية التعزية: "أتقدم باسم دولة فلسطين وشعبها وباسمي شخصيا لكم، ومن خلالكم لحكومة وشعب أندونيسيا الشقيق، وللعائلات الثكلى، بتعازينا القلبية وبمواساتنا الأخوية".

وأضاف "نسأل الله تعالى أن يرحم الضحايا، وأن يمن بالصبر والثبات لذويهم، وأن يمن على المصابين بالشفاء العاجل، ويحفظكم وشعبكم وبلدكم بكل خير وسلام".

ولقي 220 شخصا مصرعهم، وأصيب حوالي 750 آخرين على الأقل، جراء التسونامي ضرب الساحل الغربي لأندونيسيا مساء السبت، حسب الوكالة الوطنية الأندونيسية لمواجهة الكوارث.