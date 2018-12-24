الرئيس الفلسطيني يستقبل رئيس لجنة الانتخابات المركزية ويبحث معه تنفيذ قرار الدستورية

استقبل رئيس دولة فلسطين محمود عباس، اليوم الاثنين، بمقر الرئاسة في مدينة رام الله، رئيس لجنة الانتخابات المركزية د.حنا ناصر.

وجرى خلال اللقاء، بحث تنفيذ وتطبيق القرار الصادر عن المحكمة الدستورية القاضي بحل المجلس التشريعي، وإجراء الانتخابات التشريعية، والذي نشر بالجريدة الرسمية "جريدة الوقائع".